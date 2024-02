Totaj shpërndan pamje të bukura nga shënimi i Pavarësisë së Kosovës në Prizren

Ky postim i kryetarit të Prizrenit, Shaqir Totaj, është një shprehje e krenarisë dhe përkushtimit ndaj Pavarësisë së Kosovës.

Ai na sjell pamje të bukura nga shënimi i përvjetorit të Pavarësisë, ku flamujt dhe ngjyrat shënojnë një moment të rëndësishëm në historinë e Kosovës.

Postimi i Totajt

Ju përshëndes me këto pamje nga shënimi i përvjetorit të Pavarësisë dje, me shumë aktivitete gjatë gjithë ditës, që me krenari kujtuam heronjtë tanë dhe festuam në rrugët e qytetit që u vërshua nga qytetarët dhe vizitorë të shumtë.

Vikend të këndshëm!