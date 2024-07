Koulibaly: Anguissa më ka treguar për presioni-n e Conte-s. Kvara? Ai duhet të jetë përsëri magjik

Mbrojtësi që luan për Al-Hilal në Arabinë Saudite, Kalidou Koulibaly ka dhënë një intervistë të gjatë për mediet italiane, ku ka folur ndër të tjera edhe për ish-klubin e tij Napoli-n.

Ai deklaroi se ka kontakt me disa lojtarë të Napoli-t, si për shembull me Zambo Anguissa-n dhe e di se sa fortë janë duke punuar te ky ekip me trajnerin Antonio Conte.

