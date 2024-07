Totaj fton të gjithë që të vizitojnë fshatin Planejë të Hasit

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj ka ftuar qytetarët dhe turistët që të vizitojnë fshatin Planejë të Hasit.

Sipas tij, ky fshat duhet vizituar patjetër për të shijuar bukuritë natyrore që e rrethojnë këtë fshat.

Ai ka thënë se ky fshat përbëhet nga banorë që kryesisht merren me zejen e bukëpjekësit dhe ka një diasporë të zhvilluar që funksionon në tërë Evropën.

Totaj ka shtuar se Planeja njihet edhe për teqetë dhe tyrbet që vizitohen mjaft, si dhe karakterizohet nga bunari i fshatit që ka furnizuar banorët me ujë të pijshëm për shumë kohë.

