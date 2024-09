Reperi 50 Cent tregon se ka shpenzuar afro 22 milionë euro vetëm në tarifa ligjore gjatë gjithë karrierës së tij

50 Cent ka treguar se ka shpenzuar një shumë të konsiderueshme parash për tarifat ligjore gjatë karrierës së tij të gjatë dhe problematike.

Në një intervistë të fundit me Gillie Da King dhe Wallo 267 në podcast-in e tyre, reperi i hitit “Candy Shop” shpjegoi se faturat për tarifat ligjore e tij kanë arritur në një total shokues prej 24 milionë dollarësh, shkruan Entertainment Weekly.

“I kam shpenzuar 24 milionë dollarë (21.7 milionë euro) në karrierën time, deri tani”, tha ai. “Vetëm për avokatët. Kam shpenzuar 24 milionë dollarë (21.7 milionë euro) në karrierën time për tarifat ligjore”. Reperi me shaka shtoi: “Nuk mund të pres të bëhem i pasur”.

Curtis ’50 Cent’ Jackson, i lindur në Queens, është bërë një nga figurat më të suksesshme në muzikë. Që nga dalja në treg e albumit të tij të parë të suksesshëm në vitin 2003, “Get Rich or Die Tryin’”, Jackson ka themeluar një label muzikor, një kompani prodhimi për filma dhe televizion, ka prodhuar serinë “Power” dhe versionet e saj të ndara, ka luajtur në filma si “Home of the Brave” dhe “Southpaw” dhe është angazhuar në partneritete dhe tregti të produkteve të ndryshme nga këpucët deri te suplementet dietike dhe parfumet.

Jackson tha se shpenzon “lehtësisht një milion dollarë (904 mijë euro) në vit” për tarifat ligjore dhe shtoi se ai i udhëzon këshilltarët e tij ligjorë të nisin padi “për qëllime rekreative” sa herë që njerëzit “e shqetësojnë atë”.

“Kam këshilltar juridik të përgjithshëm. Nuk kam menaxher”, vazhdoi ai. “Pse të kem nevojë të më menaxhojë dikush? Kam bërë çdo marrëveshje njëqind herë për veten time si artist muzikor”, tha Jackson, duke shpjeguar qasjen e tij të pavarur ndaj menaxhimit financiar. “Pse të kem nevojë që dikush ta bëjë këtë për mua? Të gjithë duan të punojnë me përqindje dhe kërkojnë një përqindje nga unë? Ti nuk e ndërtove këtë — unë e ndërtova”.

Pavarësisht nga të gjitha çështjet ligjore, 50 Cent vazhdon të jetë një nga artistët me fitime më të mëdha nga turnetë e tij muzikorë dhe shuma të mëdha parash që merr nga kontratat e tij të suksesshme.

Në vitin 2015, një gjykatës e urdhëroi reperin të paguante pesë milionë dollarë (4.5 milionë euro) një gruaje që pretendonte se ai kishte marrë një video private të saj dhe e kishte shpërndarë atë në internet pa pëlqimin e saj. Ai gjithashtu zgjidhi një çështje më parë me ‘Taco Bell’ pas pretendimeve se kompania kishte manipuluar konsumatorët për të besuar se Jackson kishte mbështetur kompaninë.

Edhe nëse Jackson humbet në betejat e tij ligjore të tanishme, ky është njeriu që fitoi 100 milionë dollarë (90.4 milionë euro) vetëm nga një marrëveshje me Vitamin Water. Është e sigurt të thuhet se do të rikuperohet shpejt. /Telegrafi/