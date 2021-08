40 milion euro për një sulmues, Roma gjen pasardhësin e Dzekos

Edin Dzeko u largua drejt Interit dhe Roma do ta zëvendësojë 35-vjeçarin boshnjak me Tammy Abraham. Klubi italian ka arritur akordin me agjentin e sulmuesin anglez.

Edhe marrëveshja me Chelsea në lidhje me kartonin e 23-vjeçarit është arritur. Roma do të shpenzojë 40 milion euro dhe pagesa do të kryhet me këste.

Abraham ka pranuar transferimin në Serie A dhe sot pritet në kryeqytetin italian, teksa do të firmosë kontratën me klubin verdhekuq menjëherë sapo të ketë kryer kontrollet mjekësore.

Në akordin mes klubeve është vendosur një klauzolë që i lejon Chelsea të riblejë sulmuesin për 80 milion euro, duke filluar nga 2023.