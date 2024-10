FC Suhareka ka zyrtarizuar marrëveshjen me kryetrajnerin e ri, Qendrim Kida.

“Kida bashkohet me klubin tonë pas eksperiencës së jashtzakonshme me skuadrën e Malishevës dhe me përvojën e tij si ish-futbollist tashmë edhe si trajner i disa skuadrave. Vizioni i tij, energjia e punës dhe përkushtimi do të kontribuojnë në arritjen e objektivave tona”, deklaroi klubi, në njoftimin zyrtar, përcjell PrizrenPress.