Malisheva synon rikthimin te fitorja ndaj Ferizajt

Xhiro e 11-të e Superligës së Kosovës në futboll do të kompletohet sot me dy ndeshjet tejet interesante që do të zhvillohen nga ora 13:00.

Malisheva që po vazhdon të qëndrojnë në vendet e kreut të tabelës, do të kërkojë të rikthehet te fitorja pas një humbje dhe një barazimi dhe sot do të ketë punë me Ferizajn e vendit të tetë, skuadër kjo që ka regjistruar tri fitore radhazi në tri ndeshjet e fundit.

Kjo statistikë tregon se skuadra e Bekim Isufit nuk do ta ketë aspak të lehtë të marrë pikë në Ferizaj.

Sfida tjetër do të zhvillohet në Gjilani, aty ku përballen rivalët e vjetër të futbollit kosovar, Drita dhe Prishtina. Këto dy skuadra renditen në pozitat katër dhe pesë me Prishtinën që ka 16 pikë ndërsa Drita 15 sosh.

Derisa Drita barazoi me Malishevën 0-0 në xhiron e kaluar, Prishtina u mposht nga Suhareka me rezultat 2-1.

