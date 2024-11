Prizreni ballafaqohet me reduktim të furnizimit me ujë për shkak të temperaturave të larta dhe mungesës së reshjeve gjatë verës

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar qytetarët e Prizrenit për reduktime të furnizimit me ujë, të cilat vijnë si pasojë e temperaturave të larta tropikale dhe mungesës së reshjeve atmosferike gjatë sezonit të verës. Këto kushte klimatike kanë ndikuar ndjeshëm në burimet ujore, duke sjellë një rënie të theksuar të sasisë së ujit në burimet kryesore të qytetit, përcjell PrizrenPress.

Në njoftim, “Hidroregjioni Jugor” thekson: “Për të siguruar një shpërndarje sa më të drejtë dhe të balancuar për të gjithë konsumatorët, ekipet përgjegjëse të kompanisë janë duke bërë përpjekje për tejkalimin e kësaj situate dhe, si rezultat, kemi hartuar një orar të reduktimeve të furnizimit me ujë për zonat e ndryshme të qytetit”.

Sipas orarit të publikuar, furnizimi me ujë është ndarë në intervale të ndryshme për lagjet dhe rrugët kryesore të qytetit. Në disa zona, furnizimi do të jetë i kufizuar me presion të ulët ose i paqëndrueshëm jashtë orarit të përcaktuar.

Orari i reduktimit të furnizimit me ujë:

09:00 – 17:00: Lagja “Nënkala”, Rr. Sefedin Laçi, Sezai Suroi, Sheh Emini

Lagja “Nënkala”, Rr. Sefedin Laçi, Sezai Suroi, Sheh Emini 17:00 – 06:00: Rr. Ukë Bytyqi, Janina, Behajdin Hallaqi, Beteja e Kabashit, Elena Xhika, Leskovci, Pellazgët, Te Kullat – Bazhdarhane

Rr. Ukë Bytyqi, Janina, Behajdin Hallaqi, Beteja e Kabashit, Elena Xhika, Leskovci, Pellazgët, Te Kullat – Bazhdarhane 09:00 – 16:00: Lagja “Ralin”, Rr. Kosova, Hafëz Ismail Haki, Sami Frashëri, Adem Jashari (pjesërisht), Nënë Tereza, Edit Durham, Gjeladin Hana, Fahredin Hoti, Lagja “Lakuriq”

Lagja “Ralin”, Rr. Kosova, Hafëz Ismail Haki, Sami Frashëri, Adem Jashari (pjesërisht), Nënë Tereza, Edit Durham, Gjeladin Hana, Fahredin Hoti, Lagja “Lakuriq” 16:00 – 09:00: Rr. Rugova, Bedrush Qollaku, Xhavit Bajraktari, Zekirja Rexha, Shpend Berisha, Vëllezërit Dehiri

Rr. Rugova, Bedrush Qollaku, Xhavit Bajraktari, Zekirja Rexha, Shpend Berisha, Vëllezërit Dehiri 06:00 – 21:00: Lagja “Bajram Curi”

Lagja “Bajram Curi” 21:00 – 06:00: Lagjet “Arbana” dhe “Jeta e Re”

Kompania apelon qytetarët të përdorin ujin me kujdes dhe të shmangin çdo shpenzim të panevojshëm. “Mbështetja dhe mirëkuptimi juaj janë vendimtare për tejkalimin e kësaj situate”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/