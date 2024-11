Mbi vendin tonë sot do të mbajë mot kryesisht i vranët dhe me riga shiu të intensitetit të mesëm deri të lartë. Në viset e larta parashihen reshje bore.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, vlerat e temperaturave minimale do të lëvizin ndërmjet 0 deri në 3 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 8 deri në 11 gradë Celsius.

Gjatë ditës do të fryjë erë e lehtë nga drejtimi juglindjes. Vikendi parashihet me ulje të përkohshme të temperaturave dhe me ngrica.