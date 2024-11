Prizreni feston: Liria merr fitoren e radhës

Liria ka shënuar fitoren e katërt me radhë në Ligën e Parë – Grupi A, duke e kapur kështu formën më të mirë nën drejtimin e Bledar Devollit, derisa sot “viktimë” e prizrenasve ka qenë Drenica (deri sot) e pamposhtur e Bylbyl Sokolit, që në fund pësoi 3-2 [Uetuuru Kambato 14’, 45’+5, Silvio Zogaj 64’ – Genc Hamiti 69’, Leutrim Islami 90’+9].

Starti i mirë i ndeshjes i Lirisë ka lënë të befasuar mysafirët që deri sot ishin pa humbje në Ligë të Parë (në të dyja grupet) ndërsa pas faulit të rrezikshëm të Mohamed Fofana (42’) mysafirët mbetën me 10 lojtarë në fushë. Liria më pas mbylli pjesën e parë me 2-0, falë Uetuuru Kambatos në disponim, kurse në fillim të pjesës së dytë Silvio Zogaj rehatoi vendasit kur shënoi për 3-0.

Por, nuk përfundoi asgjë këtu. Mysafirët morën zemër me një gol të bukur të shënuar nga Genc Hamiti dhe bënë presion për të ndryshuar edhe më tej rezultatin pas 3-1, por goli i dytë i tyre erdhi shumë vonë për të mos u mposhtur, pasi që Leutrim Islami shënoi në minutën e fundit shtesë për përfundimtaren, 3-2.

Fitorja nuk e lëvizi Lirinë nga pozita e pestë e tabelës, ashtu si edhe Drenicën nga pozita e lideres. Xhiroja e fundit e vitit 2024 në Ligë të Parë – Grupi A, Lirinë e mbanë në pozitë të pestë me 23 pikë, ndërkaq Drenicën pas 14 ndeshjesh me humbjen e parë sot, e lë lidere vjeshtore me 31 pikë në tabelë.