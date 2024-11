Komuna e Dragashit nis vaksinimin dhe dehelmetizimin e qenve me pronar

Drejtoria e Bujqësisë e Komunës së Dragashit njofton qytetarët se ka nisur vaksinimi i qenve me pronar kundër sëmundjes së Tërbimit (Rabies) dhe procesi i dehelmetizimit për parazitët e brendshëm.

“Njoftohen qytetarët e Komunës së Dragashit se ka filluar vaksinimi i qenve me pronar kundër sëmundjes së Tërbimit (Rabies), dhe dehelmetizimi (kundër parazitëve të brendshëm)”, thekson Drejtoria e Bujqësisë në një njoftim për qytetarët, përcjell PrizrenPress.

“Për ta parandaluar përhapjen e kësaj sëmundjeje dhe për të mbrojtur shëndetin e qenve, Drejtoria e Bujqësisë e Komunës së Dragashit ka kontraktuar operatorin ekonomik i cili do të bëjë vaksinimin e qenve me pronar kundër sëmundjes së Tërbimit. Ky proces do të zgjasë deri më datën 12.12.2024”.

“Kërkohet nga pronarët e qenve të cilët nuk i kanë vaksinuar qentë e tyre deri më tani, të kontaktojnë përfaqësuesit e ambulantave veterinare, të cilët janë çdo ditë në terren për të kryer vaksinime: Ambulanta Veterinare ‘Verim Mujaj B.I.’; Ambulanta Veterinare ‘Rexhep Shala B.I.’; dhe Ambulanta Veterinare ‘Nevzat Hamza B.I.'”.

“Vaksinimi i qenve bëhet në kuadër të kontratës së financuar nga Komuna e Dragashit dhe pronarët e qenve nuk paguajnë asgjë me rastin e vaksinimit të qenve të tyre”./PrizrenPress.com/