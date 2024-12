“Handikos” në Prizren thekson rëndësinë e mbështetjes për familjet e fëmijëve me aftësi të kufizuara

Dega e “Handikosit” në Prizren, të hënën, ka realizuar një takim me nënat e fëmijëve me aftësi të kufizuara, në kuadër të aktiviteteve për shënimin e 3 dhjetorit – Ditës Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuara.

Me këtë rast janë diskutuar sfidat me të cilat përballen këto familje, duke theksuar edhe rëndësinë e mbështetjes dhe fuqizimit të tyre.

“Gjatë kësaj tryeze, diskutuam për sfidat dhe shqetësimet që po përjetojnë këto familje dhe ndamë ide për të adresuar nevojat e tyre më urgjente”, thuhet në njoftimin e “Handikosit” në Prizren.

Kjo organizatë ka bërë të ditur se ky takim është realizuar falë mbështetjes së “Save the Children Kosovo” që ka treguar përkushtim për fuqizimin e komunitetit të personave me aftësi të kufizuara.

Paraprakisht, Handikos në Prizren me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuara ka përkujtuar se sfidat, hallet dhe nënçmimet me të cilat përballen personat me aftësi të kufizuara nuk janë dobësi, por shtytje për forcë dhe dinjite.

Marketing