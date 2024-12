Golden Eagle Ylli fitoi përballjen ndaj Tiranës me rezultat 87:59 (32:12, 16:22, 26:14, 13:11), në javën e parë të Ligës Unike.

Te vendasit u dalluan Hasahn French me 28 pikë e dhjetë kërcime, William Tavares me 19 pikë, katër kërcime e katër asistime dhe Jalen Nesbitt me 14 pikë e 12 kërcime, ndërsa te mysafirët u dalluan Frenki Lilaj me 26 pikë e dhjetë kërcime dhe Endrit Hysenagolli me dhjetë pikë e 13 kërcime.

Tani të dy skuadrat kanë nga një fitore dhe një humbje.