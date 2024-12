Besëlidhja fiton ndaj Bashkimit

Besëlidhja ka shënuar fitore ndaj Bashkimit me rezultat 81:77 (19:20, 29:15, 19:19, 14:23), në javën e parë të Ligës Unike.

Më të mirët te vendasit ishin Marcellus Garrick me 23 pikë e katër kërcime dhe Joshua Phillip Angle me 20 pikë e pesë kërcime, kurse te mysafirët më i miri ishte Lejson Zeqiri me 26 pikë e shtatë kërcime.

Besëlidhja ka dy fitore, derisa Bashkimi dy humbje./PrizrenPress.com/