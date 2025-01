Vetëvendosje takohet me banorët e Përdrinisë

Lëvizja Vetëvendosje zhvilloi sot një takim me banorët e fshatrave të Përdrinisë, ku kandidatët për deputetë nga Komuna e Prizrenit ndanë vizionin e tyre për qeverisjen e ardhshme dhe premtuan angazhim të plotë për realizimin e projekteve zhvillimore në këtë zonë.

“Takimi u shoqërua me një energji të jashtëzakonshme dhe me një mobilizim të dukshëm të banorëve, të cilët shprehën mbështetjen e tyre për vazhdimin e qeverisjes Kurti. Përdrinia dëshmoi sot gatishmërinë për të qenë pjesë e fitores historike më 9 shkurt, duke riafirmuar se ndryshimi i nisur do të përforcohet në çdo cep të Kosovës,” njofton Vetëvendosje./PP/

