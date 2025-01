Rahoveci me nëntë përforcime synon mbijetesën në Ligën e Parë

Pas emërimit të trajnerit Liridon Leci, Rahoveci ka bërë 9 përforcime për pjesën pranverore të sezonit.

Skuadra ka përmirësuar sulmin me Erduan Ibrahimin, Henry Chibuezen dhe Zenel Gavazajn, mesfushën me Arianit Krasniqin, Arbnor Halitjahën, Planet Veselin dhe Lavdim Graincën, mbrojtjen me Bind Maxhunin dhe portën me Entoni Shkozën.

Ekipi, që përfundoi vjeshtën në vendin e parafundit me vetëm 7 pikë nga 14 ndeshje, po përgatitet intensivisht për të shmangur rënien nga Liga e Parë – Grupi A. Me formatin e ri që pritet në sezonin 2025/26, ku Liga e Parë do të ketë një grup të vetëm me 18 ekipe, Rahoveci synon të sigurojë mbijetesën këtë sezon./PrizrenPress.com/