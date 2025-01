Kori i Filharmonisë së Kosovës do të nisë vitin me koncert në Autostrada Hangar në Prizren

Autostrada Hangar në Parkun e Inovacionit dhe Trajnimeve në Prizren gjatë javës mirëpret Korin e Filharmonisë së Kosovës, për koncertin hapës të këtij viti.

Në njoftimin e Filharmonisë së Kosovës thuhet se ky kor do të nisë vitin me koncertin në Prizren, nën dirigjimin e Hajrullah Sylës.

“Kori i Filharmonisë së Kosovës do të nisë vitin me një koncert në Prizren. Me një program të pasur me vepra bashkëkohore, Kori do të paraqitet para publikut nën dirigjimin e Hajrullah Sylës, me pjesëmarrjen e Ansamblit Harkor dhe Perkusioneve të Filharmonisë së Kosovës”, thuhet në njoftim.