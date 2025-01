Leotrim Krasniqi, trajneri i ri i Lirisë

FC Liria ka njoftuar zyrtarisht emërimin e Leotrim Krasniqit si trajnerin e ri të ekipit, duke hapur një kapitull të ri për klubin.

“Një epokë e re fillon për FC Liria! Me një vizion të qartë dhe një mentalitet fituesi, trajneri ynë i ri është gati ta udhëheqë ekipin drejt sukseseve të mëdha. Puna, përkushtimi dhe ambicia do të jenë themeli i këtij rrugëtimi, ku çdo ndeshje do të jetë një betejë dhe çdo fitore një hap më afër objektivave tona”, deklaroi klubi në njoftimin e tij zyrtar, përcjell PrizrenPress.