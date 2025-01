Ekipi i FC Liria ka mbyllur me sukses fazën parapërgatitore në Durrës dhe tashmë është nisur drejt Prizrenit. Stërvitjet do të vazhdojnë me intensitet të lartë për t’u përgatitur maksimalisht për sezonin e ri.

