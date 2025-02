Instituti Hidrometeorologjik ka bërë parashikimin e motit për ditën e sotme.

Sipas IHMK-së, të mërkuren, moti do të nisë me intervale me diell dhe vranësira të shpërndara, ndërsa gjatë ditës vranësirat do të denden dhe priten reshje lokale të shiut të përziera me borë.