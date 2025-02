Moti sot i vranët, temperaturat deri në -9 gradë Celsius

Sakaq, temperaturat parashihet të lëvizin nga -9 deri në 2 gradë Celsius.

“Moti do të jetë i vranët me intervale të shkurtra me diell. Vranësirat vende-vende mund të sjellin riga të dobëta shiu. Temperaturat minimale do të lëvizin nga -9°C deri në -4°C, ndërsa maksimalet nga -2°C deri në 2°C. Era do të fryjë e lehtë nga veriperëndimi me shpejtësi 1-3 m/s”, thuhet në njoftim e IHMK-së.

