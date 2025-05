Provimi Shtetëror i Maturës këtë vit do të organizohet më 21 qershor, ndërsa këtij testimi do t’i nënshtrohen rreth 20 mijë maturantë. Zyrtarë të Ministrisë së Arsimit, thanë për Radio Kosovën se forma e testit është e njëjtë si vitin e kaluar, ndërsa do të ketë masa për ata që shkelin rregullat. E njohës të çështjeve të arsimit, thonë se testi i maturës duhet të përshtatet më shumë me testin PISA.