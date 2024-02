51 aksidente trafiku brenda 24 orëve në Kosovë, një me fatalitet

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se për 24 orë kanë ndodhur 51 aksidente në trafik, njëri prej të cilëve ka qenë me fatalitet. Kurse, 12 aksidente të tjera janë raportuar me të lënduar dhe 38 me dëme materiale.

Policia ka dhënë detaje për aksidentin e së hënës në Prishtine, duke njoftuar se një veturë e ka goditur një këmbësor në rrugën “Agim Ramadani” dhe për pasojë, 26-vjeçari ka humbur jetën.

Shoferja e dyshuar është ndaluar, ndërkohë që për rastin ka dhënë një njoftim edhe sot Policia e Kosovës.

“E dyshuara femër kosovare duke e drejtuar veturën e saj ka goditur këmbësorin mashkull kosovar, i cili si pasojë e lëndimeve të marra ka ndërruar jetë. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar mjeku kujdestar. Ndërsa me vendim të prokurorit e dyshuara është arrestuar dhe është dërguar në mbajtje, kurse trupi i pa jetë është dërguar për obduksion në IML-Prishtinë. Rasti nën hetime”, theksohet në njoftimin e policisë.

Gjithashtu, policia ka shqiptuar 2 mijë e 59 tiketa në trafik./rtklive