Arrihet marrëveshja mes palëve, Xherdan Shaqiri rikthehet në Evropë dhe sot mbanë stërvitjen e parë me klubin zviceran

Xherdan Shaqiri është larguar nga futbolli evropian në fillim të këtij viti, ku më 9 shkurt u transferua te Chicago Fire në MLS nga Olympique Lyon.

Skuadra amerikane pagoi shtatë milionë euro për transferimin e Shaqirit nga ekipi francez.

Por kur ka përfunduar kampionati amerikan, Xherdan Shaqiri ka vendosur të rikthehet në Evropë, për tu përgatitur sa më mirë për Kampionatin Botërorë.

Gazeta më e madhe zvicerane Blick ka njoftuar se marrëveshja është arritur dhe Xherdan Shaqiri është rikthyer në Evropë, ku do ta mbajë formën me skuadrën zvicerane Lugano.

31-vjeçari do të stërvitet gjatë kësaj kohe me Luganon, edhe pse klubi zviceran shpresonte që ta huazonte atë, por një gjë e tillë nuk do të ndodhë.

“Nëse Xherdan Shaqiri mund të stërvitet në nivelin më të lartë me një klub ambicioz zviceran, kjo nuk është vetëm e dobishme për të, por edhe për Përfaqësuesen. Kështu që ai do t’i bashkohet përfaqësusese në formën më të mirë të mundshme në Kupën e Botës”, tha Murat Yakin për Blick.

Sezoni i Shaqirit me Chicago Fire përfundoi më 9 tetor pasi klubi i MLS nuk arriti të kualifikohej në play-off.

Për t’u stërvitur me Luganon, ishte i nevojshëm miratimi nga Major League Soccer dhe klubi i tij aktual Chicago Fire.

Vlen të theksohet se kompania Ticino me pronarin Joe Mansueto kanë të dyja klubet në pronësi si Chicago Fire ashtu edhe Luganon, marrëveshja ishte shumë më e lehtë.

Gjithnjë sipas Blick, Shaqiri sot do ta mbajë seancën e parë stërvitore me Luganon.