CIA dhe SIS: Partneriteti i inteligjencës i ndihmon ShBA-në dhe MB-në të kryesojnë në një botë të pasigurt

Dy vjet më parë, festuam 75 vjetorin e partneritetit; 75 vjet që nga themelimi i CIA-s në vitin 1947. Por lidhjet midis inteligjencës së ShBA-së dhe Britanisë së Madhe shkojnë edhe më tej, më afër themelimit të SIS në 1909, kur ne ishim dëshmitarë për herë të parë, bashkë, të tmerrit të dhunës shtet-në-shtet në Evropë.

Sot, pas bashkëpunimeve më të ngushta gjatë Luftës së Parë Botërore, Luftës së Dytë Botërore dhe Luftës së Ftohtë, e pasuar nga një luftë e përbashkët kundër terrorizmit ndërkombëtar, ky partneritet qëndron në thelbin e marrëdhënieve të veçanta midis vendeve tona. Ne s’kemi më aleatë të besuar apo të nderuar.

Por sfidat e së kaluarës po përshpejtohen në të tashmen dhe po ndërlikohen nga ndryshimet teknologjike. Sot, ne bashkëpunojmë në një sistem ndërkombëtar të kontestuar ku dy vendet tona përballen me një sërë kërcënimesh të paprecedentë.

CIA dhe SIS qëndrojnë së bashku për t’i rezistuar një lufte agresioni të Rusisë dhe Putinit në Ukrainë. Ne e pamë atë që po vinte dhe ishim në gjendje të paralajmëronim komunitetin ndërkombëtar që të mund të mblidheshim të gjithë në mbrojtjen e Ukrainës. Deklasifikuam me kujdes disa nga sekretet tona si një pjesë të re dhe efektive të kësaj përpjekjeje.

Mbajtja e këtij kursi është më jetik se kurrë. Putini nuk do të ketë sukses në shuarjen e sovranitetit dhe pavarësisë së Ukrainës. Veprimet e Rusisë janë një shkelje flagrante e Kartës së OKB-së dhe normave globale. Ne do të vazhdojmë të ndihmojmë partnerët tanë të guximshëm dhe të vendosur të inteligjencës ukrainase. Ne jemi krenarë që e bëjmë këtë dhe jemi të mahnitur me qëndrueshmërinë, inovacionin dhe elanin e Ukrainës.

Ky konflikt ka treguar se teknologjia, e pozicionuar së bashku me trimërinë e jashtëzakonshme dhe armët tradicionale, mund të ndryshojë rrjedhën e luftës. Ukraina ka qenë lufta e parë e këtij lloji që ka kombinuar softuerin me burim të hapur me teknologjinë e fundit të fushëbetejës, duke shfrytëzuar imazhet satelitore komerciale dhe ushtarake, teknologjinë e dronëve, luftën kibernetike me sofistikim të lartë dhe të ulët, mediat sociale, inteligjencën me burim të hapur, mjetet ajrore pa ekuipazh dhe mjetet në det dhe operacionet e informacionit – si dhe inteligjenca njerëzore dhe e sinjaleve – me një ritëm dhe shkallë të pabesueshme. Mbi të gjitha, ajo ka nënvizuar imperativin për t’u përshtatur, eksperimentuar dhe inovuar.

Përtej Ukrainës, ne vazhdojmë të punojmë së bashku për të prishur fushatën e pamatur të sabotimit në të gjithë Evropën që po zhvillohet nga inteligjenca ruse, dhe përdorimin e saj cinik të teknologjisë për të përhapur gënjeshtra dhe dezinformata të krijuara për të hapur çarje mes nesh.

Në shekullin e 21-të, krizat nuk vijnë me radhë. Ndërsa vëmendja dhe burimet e konsiderueshme po shpërndahen kundër Rusisë, ne po veprojmë së bashku në vende dhe hapësira të tjera për të kundërshtuar rrezikun e paqëndrueshmërisë globale.

Si për CIA-n ashtu edhe për SIS-in, ngritja e Kinës është sfida kryesore e inteligjencës dhe e gjeopolitikës e shekullit të 21-të dhe ne kemi riorganizuar shërbimet tona për të pasqyruar këtë prioritet. Ndërkohë, kundërterrorizmi mbetet thelbi i partneritetit tonë dhe ne punojmë ngushtë me të tjerët për të mbrojtur atdheun tonë dhe për të penguar kërcënimin e rigjallëruar të ISIS.

Në Lindjen e Mesme, SIS dhe CIA kanë shfrytëzuar kanalet tona të inteligjencës për të punuar fort drejt përmbajtjes dhe de-përshkallëzimit. Shërbimet tona po punojnë pa pushim për të arritur një armëpushim dhe marrëveshje pengjesh në Gaza, e cila mund t’i japë fund vuajtjes dhe humbjes së tmerrshme të jetëve të civilëve palestinezë dhe të sjellë pengjet në shtëpi pas 11 muajsh izolim si në ferr nga Hamasi. Bill ka luajtur një rol praktik në bashkimin e palëve negociuese me ndihmën e miqve tanë egjiptianë dhe nga Katari. Ne vazhdojmë të punojmë së bashku për të ulur tensionet në rajon.

Ruajtja e avantazhit teknologjik është jetike për të siguruar avantazhin tonë të përbashkët të inteligjencës. SIS dhe CIA nuk mund ta bëjnë këtë të vetme – partneriteti ynë zmadhohet nga një rrjet partneriteti me sektorin privat.

Tani po përdorim AI, duke përfshirë AI gjeneruese, për të mundësuar dhe përmirësuar aktivitetet e inteligjencës – nga përmbledhja tek ideimi për të ndihmuar në identifikimin e informacionit kryesor në një det të dhënash. Ne po trajnojmë inteligjencën artificiale për të ndihmuar në mbrojtjen dhe “simulojmë” operacionet tona për t’u siguruar që mund të qëndrojmë ende sekret kur kemi nevojë. Ne po përdorim teknologjitë cloud në mënyrë që shkencëtarët tanë të shkëlqyer të të dhënave të mund të shfrytëzojnë sa më shumë të dhënat tona dhe ne jemi në partneritet me kompanitë më inovative në ShBA, MB dhe në mbarë botën.

Në gjithë këtë punë, njerëzit tanë të shquar, ekzemplarët më të mirë të shërbimit publik dhe patriotizmit vetëmohues, janë në qendër të misionit tonë. Partneriteti ynë bazohet në punën tonë të përbashkët përgjatë teknologjisë, analizave dhe operacioneve klandestine jashtë shtetit – duke përfshirë marrëdhëniet e agjentëve. Këta janë burrat dhe gratë e guximshme që punojnë me oficerët tanë për të ndaluar bombat, për t’i dhënë fund dhunës dhe për të na informuar për qëllimin e kundërshtarëve tanë.

Nuk ka dyshim se rendi botëror ndërkombëtar – sistemi i balancuar që ka çuar në paqe dhe stabilitet relativ dhe ka ofruar rritje të standardeve të jetesës, mundësive dhe prosperitetit – është nën kërcënim në një mënyrë që nuk e kemi parë që nga Lufta e Ftohtë. Por luftimi me sukses i këtij rreziku është në themelin e marrëdhënies sonë të veçantë. Besim, çiltërsi, sfidë konstruktive, miqësi. Në këto karakteristika mund të mbështetemi në shekullin e ardhshëm, sikurse edhe në vendosmërinë tonë të përbashkët për të mbetur kampionë për paqen dhe sigurinë globale.

Bill Burns është drejtor i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane, Richard Moore është shefi i Shërbimit Sekret të Inteligjencës në Mbretërinë e Bashkuar

Shkrimi origjinal është botuar në Financial Times, dhe është përkthyer dhe përshtatur nga Klankosova.tv