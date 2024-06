DokuFest dhe Sida vazhdojnë partneritetin për avancimin e kreativitetit dhe shkëmbimit kulturor

DokuFest dhe Agjencia suedeze për zhvillim dhe bashkëpunim ndërkombëtar (SIDA) të mërkurën kanë njoftuar se partneritetin e nisur vite më parë do ta vazhdojnë edhe në pesë vitet e ardhshme përmes programit ‘Creative Force’ (‘Forca Krijuese’).

Në njoftimin e tyre thuhet se ky bashkëpunim do të ofrojë mbështetje të konsiderueshme për nismat kreative dhe kulturore në Kosovë dhe do të synojë ngritjen e peizazhit kulturor dhe arsimor në Kosovë përmes kinemasë dhe arteve krijuese.

“Nisma ‘Creative Force’ është krijuar për të përforcuar aktivitetet thelbësore të DokuFest në tre shtylla kryesore:

1) Ngritja e përvojës së Festivalit: Duke e shndërruar Prizrenin në një qendër kinematografike globale, DokuFest do të përforcojë programin e tij të festivalit për të nxitur bashkëpunime ndërkombëtare, shkëmbime kulturore dhe të avokojë për qëndrueshmëri dhe diversitet.

2) Fuqizimi përmes DokuLab: DokuLab do të vazhdojë të fuqizojë filmbërësit e rinj dhe të integrojë krijimin e filmave dokumentarë në arsim. Kjo përfshin edukim gjithëpërfshirës për film, grante për filmbërësit në zhvillim dhe partneritete me institucionet arsimore.

3) Promovimi i Barazisë Gjinore: DokuFest mbetet i përkushtuar në promovimin e të drejtave të njeriut dhe barazisë gjinore në kinema. Duke përforcuar zërat e grave dhe duke i dhënë përparësi filmave të fokusuar në historitë e grave, festivali sfidon normat shoqërore dhe nxit përfshirjen”, thuhet në njoftim.

Aty gjithashtu theksohet se “duke përdorur platformën e festivalit për t’u angazhuar me çështje kritike shoqërore si demokracia, të drejtat e njeriut dhe ndryshimet klimatike, DokuFest nxit një kulturë të përfshirjes dhe dialogut brenda komunitetit, duke përfshirë iniciativa si Kinema Sociale për të angazhuar qytetarët e moshuar. Përveç kësaj, festivali do të forcojë partneritetet e tij strategjike ndërkombëtare me organizmat dhe festivalet e filmit për të mbështetur talentet lokale për të lehtësuar shkëmbimin kulturor dhe për të promovuar industrinë e filmit të Kosovës në një skenë globale”.

Sipas njoftimit të përbashkët, “ky program është vazhdimësi e mbështetjes fillestare trevjeçare nga Ambasada Suedeze dhe SIDA, që synonte zhvillimin strukturor të kapaciteteve të organizatës për të konfiguruar gradualisht shtrirjen e programit të saj strategjik me një mision dhe vizion të qartë për të ardhmen, për t’u reflektuar në një strategji organizative gjithëpërfshirëse 5-vjeçare”.

Granti i iniciativës ‘Creative Force’ sipas komunikatës do ta mbështesë DokuFest-in edhe në marrjen e çdo burimi shtesë të nevojshëm për zbatimin e Planit Strategjik 2024 – 2028 gjatë periudhës së aktivitetit.