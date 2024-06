Komuna e Prizrenit paralajmëron hapjen e Shtëpisë së Pleqve dhe rifunksionalizimin e ambulancës për pensionistët

Nënkryetari i Komunës së Prizrenit, Kujtim Gashi, ka pritur të mërkurën në takim kryetarin e Shoqatës së Pensionistëve të Prizrenit, Isuf Vraniqi, sekretarin Alajdin Haskuka dhe anëtarin Kadri Skeja, me ç’rast i njoftoi për veprimet e Komunës së Prizrenit në përputhje me nevojat e pensionistëve të qytetit, që përfshijnë hapjen e Shtëpisë së Pleqve, rifunksionalizimin e ambulancës dedikuar pensionistëve për të siguruar qasje më të lehtë në shërbime shëndetësore dhe në sigurimin e barnave, që do t’i përmirësonte kushtet dhe kujdesin ndaj pensionistëve.

Gjithashtu, u diskutua për rifunksionalizimin e objektit për pensionistët në lagjen “Terzimahallë” që do të ofrojë shërbime dhe kujdes shtesë për pensionistët e kësaj zone të Prizrenit.

Marketing