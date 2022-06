“E kemi gati”, nga Qeveria tregojnë se kur do t’i dorëzohet veteranëve propozimi për pensionet

Janë bërë 10 ditë që kur përfaqësuesit e veteranëve u takuan me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, për kërkesat e tyre. Pas takimit ata thanë se nuk ishin pajtuar me asnjë nga pikat e shefit të ekzekutivit.

Ky i fundit do tu dërgonte veteranëve një propozim në formë të shkruar lidhur me kërkesat e tyre.

Lidhur me këtë, zëdhënësi i Qeverisë, Përparim Kryeziu, ka thënë se qeveria ka finalizuar një propozim konkret dhe përmbajtjesor dhe brenda një kohë shumë të shkurtër do ta ndajmë me përfaqësuesit e organizatave të veteranëve të luftës.

“Në takimin me përfaqësuesit e organizatave të veteranëve të luftës që kryeministri Kurti ka mbajtur në zyrën e tij me 17 qershor është ritheksuar përkushtimi i Qeverisë së Republikës së Kosovës për thellimin e bashkëpunimit me Organizatën e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, me qëllim të përmirësimit të mirëqenies së veteranëve të UÇK-së. Në takim janë prezantuar edhe propozimet e Qeverisë në këtë drejtim, të cilat propozime u dorëzohen përfaqësueseve të këtyre organizatave edhe në formë të shkuar. Ne kemi finalizuar një propozim konkret dhe përmbajtjesor dhe brenda një kohë shumë të shkurtër do ta ndajmë me përfaqësuesit e organizatave të veteranëve të luftës”, ka thënë Kryeziu për Gazeta Blic.

Ndryshe, takimi i veteranëve me kryeministrin Kurti kishte ardhur një ditë pas protestës së veteranëve të organizuar para Kuvendit të Kosovës, për shkak të së cilës u ndërprit edhe seanca, derisa deputetët e PDK-së nuk kishin lejuar që ajo të mbahet, duke bllokuar foltoren e Kuvendit.