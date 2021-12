Golden Eagle Ylli shënon fitore të lehtë ndaj Tirana Neptun

Golden Eagle Ylli ka vazhduar me fitore, duke mundur në udhëtim Tirana Neptun me rezultat 71:103 (23:23, 19:29, 12:22, 17:29), në kuadër të javës së gjashtë të Ligës Unike.

Çereku i parë i ndeshjes ishte i barabartë dhe u karakterizua me shumë barazime dhe herë njëra skuadër kalonte në epërsi dhe herë tjera, ndërsa përfundoi me shifrat 23:23.

Pesë minutat e periudhës së dytë ishin të barabarta, deri tek rezultati 36:36, e më pas therandasit ishin më të mirë, duke shkuar në pushim me rezultat 42:52.

Kampionët vazhduan me lojë të mirë dhe thelluan epërsinë deri në 22 pikë, 48:70, ndërsa rezultati pas 30 minutash ishte 54:74.

Kampionët e Kosovës dhe Ligës Unike nuk u ndalën as në dhjetë minutat e fundit për të thelluar edhe më shumë epërsinë dhe triumfuan 71:103.

Te Tirana Neptun u dallua Reggie Clark me 26 pikë e pesë kërcime, kurse te Golden Eagle Ylli u dalluan Henrik Sirko me 23 pikë e gjashtë asistime, Gëzim Morina me 14 pikë, shtatë kërcime dhe tetë asistime, si dhe Erjon Kastrati me 22 pikë e gjashtë kërcime.

Tirana Neptun ka tri fitore dhe tri humbje, kurse Golden Eagle Ylli gjashtë fitore dhe një humbje, transmeton Klankosova.tv.