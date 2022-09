“Hardh Fest” hapet nga ‘Hardh Talk’ me dizajnerin e njohur Agi Haxhimurati

Festivali i Rrushit “Hardh Fest” është hapur sot.

Aktiviteti i parë “Hardh Talk” është shënuar me dizajnerin dhe anëtarin e këshillit organizativ të festivalit, Agi Haxhimurati.

“Hardh Fest nisi me Hardh Talk me folës dizajnerin e njohur, Agi Haxhimurati mbi temën “Brendimi një vendi me potencial turistik dhe trashëgimi kulturore”, thuhet në njoftimin e festivalit.

Me sloganin “Ca kokrra rrushi”, këtë vit po mbahet edicioni i 20 i festës së vjeljes së rrushit-Hardh Fest, që do të zgjasë deri më datën 4 shtator, n’Konak të Rahovecit (tek shtëpia e verës).

E veçanta e këtij edicioni është pjesëmarrja e legjendës së muzikës rock, Kip Winger, ish anëtar i grupit Alice Cooper dhe lider i grupit Winger, i nominuar për Grammy Aëard në kategorinë “Best Contemporary Classical Composition”, i cili performon më 3 shtator