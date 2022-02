Historia frymëzuese e Charlotte Alden – zhvilloi biznesin hovshëm pasi Gigi Hadid pozoi me aksesorët e saj

Supermodelja, Gigi Hadid ka pozuar për numrin e ri të revistës, “InStyle”, teksa është paraqitur duke veshur një palë gjerdan të personalizuar me perla të markës njujorkeze “Lottie”, të cilat paraqisnin emrat e saj dhe të djalit të vet.

Charlotte Alden, e cila themeloi linjën e saj të bizhuterive “Lottie”, gjatë pandemisë, tregoi se si 26-vjeçarja Hadid përfundoi në copat me rruaza dore, të cilat shiten me pakicë për 165 dollarë, teksa secila ato përmbajnë perla të ujit të ëmbël dhe ari.

“Mendoj se është vërtet interesante sepse po dërgonte një mesazh, për shkak të gjithçkaje që po ndodh me shtypin”, ka thënë Alden, duke iu referuar dramës së modeles me ish-partnerin, këngëtarin, Zayn Malik, me të cilin Hadid ndan një fëmijë – Khain.

Alden shtoi se ajo mendonte se udhëtimi prindëror i Hadid ishte një “pikë qendrore” kryesore në veçorinë e “InStyle”, duke i bërë aksesorët e mamasë e bijës edhe më të rëndësishme.

Alden, e cila punonte si specialiste e lartë në shtëpinë e ankandeve tashmë të mbyllur,”Paddle 8”, përpara se kompania të mbyllej, ishte prapa dizajnit të gjerdanëve, por ishte stilistja e famshme Julia von Boehm ajo që “kërkuan posaçërisht” që të shkruanin emrat, Gigi dhe Khai.

“Ajo e di saktësisht se çfarë duan njerëzit dhe çfarë duan të shohin”, shtoi stilistja.

Stilistja, fillimisht ishte lidhur me von Boehm duke i shkruar asaj përmes Instagramit, me shumë pak besim se ajo do t’i kthente përgjigje ndonjëherë.

Por stilistja e “InStyle”, e cila ka punuar plot yje si ikona e aktrimit, Nicole Kidman, kërkoi menjëherë të shihte mostra të punës së Alden.

Vetëm disa ditë më vonë, Alden mori një kërkesë për dy pjesë të personalizuara që do të shfaqeshin në të gjithë foto sesionin e Hadid.

“Mund t’a besosh? Unë jam ende në shok. Sikur jam ende duke e përpunuar. Gigi Hadid është top modele në botë, e cila është gjithashtu e jashtëzakonshme”, tha ajo.

Mes tjerash, stilistja e ka pranuar që fillimisht ishte ndeshur me vështirësi në biznesin e saj, por që kur Hadid pozoi me punimet e “InStyle”, ajo thotë se shitjet kanë qenë “të çmendura”.

“Më duhej të sakrifikoja gjithçka”, tha Alden.

“Duhet të besoni në veten tuaj. Ka kaq shumë dyshime për veten. Ju duhet ta kaloni veten përmes shtrembërimit. Por tani, pa marrë parasysh çfarë, e di që e kam këtë”, tha ajo.

Intervista do të shfaqet në muajin mars të vitit 2022 të “InStyle”.