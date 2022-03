Juventusi monitoron 25 lojtarë, disa nga ta tashmë dihen

Strategjitë e Juventus për afatin kalimtar veror sillen rreth një liste që mban 25 emra lojtarësh.

Mediat në Itali theksojnë se pjesë e kësaj liste janë disa nga emrat më të mirë të momentit në futbollin evropian.

Një prej tyre padyshim është Antonio Rudiger, kontrata e të cilit me Chelsean është drejt përfundimit.

Mundësia për të nënshkruar me një prej mbrojtësve më të mirë në Evropë e magjeps “Zonjën e Vjetër”, por me gjermanin ka për ta pasur punën pak të vështirë, kjo pasi në garë për të janë edhe Real Madrid e Bayern Munich.

Një tjetër lojtar që Juve dëshiron ta marrë nga The Blues është Emerson Palmieri, i cili aktualisht është i huazuar te Lyoni.

Më pas në listën e Juventus janë edhe Nicolo Zaniolo i Romës si dhe Davide Frattesi, i cili aktualisht luan për Sassuolon, megjithatë do të jetë merkato e ardhshme që do të zbulojë nëse Juve do ia dalë të forcohet me këta dhe emra të tjerë. /Telegrafi/