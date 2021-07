Kapen me drogë tre persona në Prizren

Policia e Kosovës ka arritur të arrestojë dje tre shtetas të huaj, të cilët dyshohen për “posedim të paautorizuar të substancave narkotike”.

Siç njofton Policia, të dyshuarve u janë gjetur dy pako me 15 cigare, të dyshuara si marihuanë.

“Dy kuti pako cigare me 15 cigare, të dyshuara si substancë narkotike të llojit maruhane me peshë 18. 32 gram, një qese e najlonit me substancë të dyshuar narkotike të llojit maruhane me peshë 0.62 gram, një pako rizela dhe 3 cigare të dyshuara si substancë narkotike të llojit maruhane me peshë 3.96 gram. Në lidhje me rastin është konsultuar prokurori i shtetit me rekomandim të së cilit të dyshuarit pas intervistimit janë liruar në procedurë të rregullt.”.