Këshilli i Prindërve kundër mbajtjes së mësimit të shtunave

Këshilli i Prindërve të Kosovës ka bërë me dije se janë kundër mbajtjes të procesit mësimor gjatë të shtunave.

Përmes një reagimi, ky këshill ka theksuar se nuk duhet të mbahet mësimi më zor.

“JO – shkollës të shtunave! JO – mësimit me zor!. Fëmijët kanë të drejta – obligohemi t’i mbrojmë!”, kanë shkruar ky këshill në “Facebook”.

Më herët, MAShTI përmes një njoftimi ka bërë me dije se dita e shtunë, datë 15 tetor do të jetë ditë pune për nxënësit e klasave 1-8, sipas orarit të përcaktuar nga shkollat. Po ashtu, kjo ministri ka bërë me dije se gjatë një muaji të grevës, janë humbur gjithsej 22 ditë mësimi apo rreth 12 për qind e ditëve të vitit shkollor të cilat duhet të zëvendësohen dhe kjo do të inspektohet.

Kundër këtij orari janë deklaruar edhe nga SBAShK-u, të cilët kanë thënë se nuk do të këtë mësim të shtunën.