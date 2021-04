Kim Kardashian duket e përsosur derisa tregon linjat perfektë nga palestra

Ajo së fundmi u relaksua dhe u rifreskua në një pushim tropikal.

Dhe Kim Kardashian ishte në lëvizje përsëri këtë fundjavë ndërsa u zhvendos në Palm Springs për tu bashkuar me familjen e saj të madhe për festën e Pashkëve, transmeton lajmi.net.

Ndërsa ishte atje, themeluesja e markës së njohur SKIMS gjeti kohë për të bërë stërvitje dhe tregoi fizikun e saj të skalitur me një veshje stërvitje dy-pesëshe.

Në një përzgjedhje të fotografive që ndau në Instagram, Kim vendosi një dukje me një palë reçipeta sportive dhe dollakë ngjyrë të verdhë.

‘Gëzuar Pashkën të gjithëve’ , mbishkroi postimin duke shtuar një emotikon të zogjve të verdhë.

Nëna e katër fëmijëve mbante flokët lart në bisht dhe dukej se ishte pa grim. Kim dhe familja e saj e festuan Pashkën të dielën.

Ajo ndan fragmente të festës në Instagram duke shfaqur disa nga fëmijët e saj duke përfshirë vajzën Chicago dhe kushërirën e saj True të cilët i uruan të gjithëve ‘Gëzuar Pashkët’.

Kushërinjtë u futën në pizhame para se Khloe të regjistronte një video të tyre jashtë shtëpisë së Kris Jenner.

Dhe Kylie Jenner kapi një foto të vajzës Stormi duke hapur shportën e saj të madhe të dhuratave, e cila ishte mbushur deri me ushqime dhe dhurata të tjera.

Kris gjithashtu dhuroi çantat e saj të golfit me monogramë dhe mësimet e golfit ndërsa themeluesi i SKIMS ndau: ‘Nëna ime e trajton Pashkën sikur të jetë Krishtlindje, nuk keni ide’.

Ndërkohë, Kim thuhet se po qëndron e përqendruar në studimet e saj mes divorcit nga Kanye West.

Ylli i Keeping Up With the Kardashians paraqiti kërkesën për t’i dhënë fund martesës së saj gjashtë-vjeçare me reperin.