Kurti: Kemi nevojë për Republikën e tretë

Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, shpalos platformën e tij për mandatin e ri katër vjeçar në krye të kësaj partie. Në fillim, fjalën e mori Arben Vitia, kryetar i degës së LVV-së në Prishtinë, e ku të pranishëm ishin edhe partia “Guxo”, ‘Alternativa’, Partia e Re Demokratike dhe Iniciativa e Re Demokratike.

Ndërkohë, kështu e nisi fjalimin e tij kryeministri i Kosovës, Albin Kurti që është kryetar i Vetëvendosjes dhe që synon të marr edhe një tjetër mandat katër vjeçar në Lëvizje këtë të diele.

“Ndoshta edhe e mbani në mend në këtë dimrin që shkoi kur dikush thoshte se në shtator ka zgjedhje. Është e vërtetë që në shtator ka zgjedhje dhe ka në Lëvizjen Vetëvendosje me 25 shtator dhe është mirë që të gjithë anëtarët e LVV-së ta shfrytëzojnë këtë drejtë”, tha ai.

Kurti tha se është hera e parë që anëtarësisë i kërkon mbështetje për një tjetër mandat kryetari, si kryeministër i Republikës. Tha se periudha prej kur erdhën në pushtet ishte e mbushur me sfida, por edhe me suksese.

“Në tetor të vitit 2019 dolëm të parët për herë të parë, në shkurt të vitit 2021 u bëmë shumicë për herë të parë e këtë të premte bëhen një vit e gjysmë që jemi në drejtimin e Republikës sonë. Periudha nga fitorja plebishitare e 14 shkurtit ka qenë e mbushur me sfida, por edhe me suksese. Ne të Lëvizjes Vetëvendosje duke qenë aktivist që nga themelimi i organizatës tonë i njihnim hallet e shoqërisë e popullit tonë, por siç e dini gjatë kësaj periudhe u desh të përballeshim edhe me shumë sfida që pak kush mund t’i parashikonte. Pandemia Covid- 19 e agresioni ushtarak rus mbi Ukrainën që shkaktoi krizë energjetike e ekonomike e pa i harruar ndryshimet evidente klimatike. Të dyja këto kanë prodhuar pasoja të rënda si për shëndetin publik ashtu edhe për ekonominë e vendit tonë. Fati ka dashur që të dyja këto të koincidojnë me bërjen tonë si organizata më e madhe politike në vend dhe me marrjen e drejtimit të shtetit. Sigurisht këto nuk janë sfida të vendit tonë, por janë globale”, tha Kurti.

Tutje ai tha se detyrë e tyre si parti është t’ia dëshmojnë popullit që duke i besuar Vetëvendosjes bënë zgjedhjen duhur.

“Pa organizatën qeverisja ynë e humbet kontaktin me popullin, kontakt që është jetik për të pasur një qeverisje të popullit nga populli e për popullin. Prandaj është kaq e rëndësishme të mos e lëmë pas dore organizatën e Lëvizjes. Organizata është hallka që garanton besnikërinë tonë si përfaqësues të popullit”, tha kreu i Vetëvendosjes, njëherësh kryeministër, Albin Kurti.

Derisa u kërkoi mbështetjen për zgjedhjet e së dielës, Kurti shpalosi 10 pikat themelore të platformës së tij politike.

“Platforma ime programore për periudhën 2022 -2026 është e mbështetur në këto 10 pika themelore: 1. Rritja e numrit të anëtarëve të moshave të reja 2. Rritja e anëtarësisë së vajzave dhe grave. 3. Krijimi i kohezionit midis brezave, grupeve shoqërore e botëkuptimore. 4. Forcimi i shkollës politike dhe dimensionit ekzekutiv të saj. 5. Promovimi i organizimit sindikal në sektorin privat. 6. Përgatitja e burimeve njerëzore dhe programore për zgjedhjet lokale 2025. 7. Përgatitja e platformës politike për mandatin e dytë të qeverisjes. 8. Rritja e rrjetit të qendrave të LVV-së në mërgatë. 9. Angazhimi i aktivistëve dhe studentëve dhe profesionistëve në organizatën politike të Lëvizjes. 10. Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe ai jashtë shtetit e brenda kombit tonë”, ka numëruar kështu Kurti pikat e tij programore.

Tutje lideri i LVV-së tha se tash Kosova ka nevojë për një Republikë të tretë, pas asaj të 2 korrikut 1990 e pas shpalljes së Pavarësisë më 17 shkurt 2008.

“Republika e Kosovës e shpallur me 2 korrik 1990 ishte Republika e parë e Kosovës si Republikë për rezistencë. Pavarësia e Kosovës e shpallur me 17 shkurt 2008 ishte Republika e dytë e Kosovës që shpesh doli të jetë Republikë për shitje. Ne kemi nevojë për Republikën e tretë të Kosovës që ta shpëtojmë Republikën si të tillë e ta avancojmë atë. Pra, për Republikën e tretë për drejtësi e bashkim, për demokraci e zhvillim, për barazi e mirëqenie. Kjo nënkupton reforma aq të thella, reforma transformuese, transformim të institucioneve të sistemit, një punë që e kemi filluar tashmë, por që duhet ta vazhdojmë fuqishëm edhe në mandatin e dytë qeverisës. Platforma politike për mandatin e dytë qeverisës do të jetë më precize sepse informuar nga mësimet dhe përvojat që kemi nxjerrë e do të vazhdojmë përgjatë këtij mandati qeverisës. Jemi zotuar që shteti i së drejtës në konceptimin tonë bënë aktualizimin e LVV-së prej kushtetimit modern të shtetit tonë, ku burim sovraniteti duhet të jetë populli dhe vetëm ai si në të gjitha shtetet demokratike”, tha kryeministri gjatë fjalimit të tij para anëtarëve të Vetëvendosjes.