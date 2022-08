Gjatë javës do të mbajë mot i ndryshueshëm, dita e hënë parashihet me diell dhe vranësira, ndërsa gjatë ditëve tjera parashihen edhe me kushte për reshje shiu.

“Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 12-18 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 22-33 gradë Celsius”.

“Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare kryesisht nga drejtimi i verilindjes me shpejtësi 1-8 m/s”, njofton IHMK.