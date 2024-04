Latifi përkujton 9 dëshmorët dhe 34 martirët e Hoçës së Vogël

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, bashkë me familjarë, përfaqësues të OVL-së, bashkëluftëtarë e qytetarë të shumtë, kanë nderuar të martën sakrificën e 9 dëshmorëve dhe të 34 martirëve nga Hoça e Vogël.

“Ky fshat i vogël, por me zemër të madhe, e pagoi shtrenjtë çmimin e lirisë, sepse hordhitë serbe mësynë mbi popullin e paarmatosur, më 2 prill të vitit ’99, duke vrarë gra e fëmijë, të rinj e pleq dhe duke shkretuar gjithçka që u dilte përpara. Prandaj, këto varre bëjnë që lidhja jonë me tokën të jetë më e fuqishme dhe ne nuk do ta harrojmë kurrë gjakun e derdhur dhe vajin e fëmijëve e lotin e nënave mbi varre. Lavdi e përjetshme atyre që u flijuan për liri!”, ka thënë kryetari Latifi.