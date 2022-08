“Loyola–Gymnasium” në Prizren shpall konkurs për mësimdhënës/mësimdhënëse

Asociation “Loyola–Gymnasium” ka shpall konkurs për mësimdhënës/mësimdhënëse.

VENDE TË LIRA PUNE

Asociation “Loyola-Gymnasium” shpall të lira këto vende pune:

1. Një mësimdhënës ose mësimdhënëse të matematikës (me gjysmë norme);

2. Një mësimdhënës ose mësimdhënëse të kimisë (me gjysmë norme);

3. Një mësimdhënës ose mësimdhënëse të gjeografisë (me gjysmë norme);

4. Një mësimdhënës ose mësimdhënëse të gjuhës latine (me gjysmë norme).

Kushtet që duhet të plotësohen:

-Diploma e fakultetit përkatës (është e preferueshme grada master);

-Letër motivuese;

-CV;

-Të jetë banor i Kosovës (kopje e letërnjoftimit);

-Vërtetimin se nuk është nën hetime.

Kandidatët që kanë diplomuar në universitetet jashtë Kosovës duhet të kenë diplomë të nostrifikuar nga MASHTI.

Dokumentet shtesë:

-Certifikata të trajnimeve;

-Referenca etj.

Dokumentet e kërkuara duhet të dorëzohen në zyrën e administratës, prej sot, deri më 14.08.2022, drejtpërdrejt ose përmes postës elektronike, në:

alg-info@alg-prizren.com.

Për çdo informacion, ju lutemi shkruani në alg-info@alg-prizren.com ose telefononi në nr. +383-44-434-087.

Menaxhmenti i ALG-së