Mjekja serbe vritet brutalisht nga i biri

Në faqen zyrtare të Shtëpisë Shëndetësore Bijeljina është publikuar një mesazh tronditës me rastin e vdekjes së një kolegeje.

“E dashura jonë doktoreshë Dobrinka do të mbetet përgjithmonë në kujtesën e kolegëve dhe pacientëve të saj si një person i ndritur, pozitiv, një kolege punëtore dhe vetëmohuese, e cila me energjinë e saj pozitive ishte ilaçi dhe mbështetja më e mirë për pacientët e saj”, shkruhet nën të. Foto.

Llogaria zyrtare e qendrës shëndetësore ka kujtuar punën e mjekut të preferuar, raporton Express.

– Dr. Dobrinka Mari? ka lindur më 25 korrik 1961. në Sarajevë. Ajo u punësua në Qendrën Shëndetësore Bijeljina nga 4 nëntor 1996. vjet. Përkujtimi i vdekjes së një kolegu të dashur do të mbahet në sallën e ceremonive të Qendrës Shëndetësore Bijeljina ditën e mërkurë, 5 tetor 2022. viti në orën 11. Varrimi do të bëhet në Varrezat e Reja në Bijeljina të mërkurën, më 5 tetor 2022. në orën 13:00 – thuhet në njoftim.

Kujtojmë se Dobrinka është gjetur e vdekur në shtrat në një banesë në Vozhdovac, ndërsa për vrasjen e saj dyshohet djali i saj Gjorgje, i cili u mor në paraburgim.

Sipas rezultateve të para të hetimeve, Gjorgje vrau brutalisht nënën e tij më 30 shtator, kur e goditi disa herë me një send të mprehtë në trup dhe në kokë. Pas kësaj, ai humbi me vrap nëpër rrugët e Beogradit dhe u përplas me një vajzë me motoçikletë pranë Monumentit të Ujkut.

– Kur e kanë çuar në polici ka folur në mënyrë jo koherente, ndaj është kontaktuar familja. Më pas motra e të riut tregoi se prej disa ditësh nuk kishte dëgjuar për të ëmën. Pas kësaj, në banesë është gjetur trupi i një gruaje pa shenja jete, me disa lëndime në kokë dhe trup – ka sqaruar burimi.