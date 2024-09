Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se sot do të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell, ku vranësirat vende-vende parashihen të sjellin riga shiu.

Sipas këtij instituti, gjatë ditës së sotme do të do të ketë temperatura maksimale deri në 15 gradë Celsius.