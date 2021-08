“Ne jemi në ferr” – thotë përkthyes afgan

Disa mijëra përkthyes afganë dhe stafi tjetër që punoi për forcat britanike kanë të drejtë të shkojnë në Mbretërinë e Bashkuar, por shumë prej tyre janë të bllokuar në aeroportin e Kabulit ndërsa përpiqen të largohen nga talebanët.

Një burrë – i cili nuk mund të përmendet për të mbrojtur sigurinë e tij sepse punonte me forcat britanike si përkthyes – i tha BBC -së se ai ishte bllokuar në turmat jashtë aeroportit, transmeton Klankosova.tv.

Ai tha se kishte pritur gati 12 orë te porta për përkthyesit britanikë.

“Unë jam këtu me fëmijët e mi, me gruan time, por nuk ka asnjë mënyrë që ne të hyjmë dhe të pyesim dikë se çfarë po ndodh me ne, me rastin tim.

“Ka qindra përkthyes të tjerë dhe jeta e tyre është në rrezik dhe e ardhmja e tyre është shumë e pasigurt. Kështu që unë mendoj se jemi në ferr.

“Dhe ju jeni duke pritur për 14 ose 15 orë pa ujë, pa ushqim.

“Arsyeja pse po vuani të gjitha këto, sepse keni punuar për ushtrinë britanike, sepse keni punuar për të huajt”, tha ai,