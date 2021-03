Një muaj paraburgim për shtetasin shqiptar që i dha 40 euro ryshfet policit në Vërmicë

Gjykata Themelore në Prizren ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji shtetasit shqiptar, që i dha policit ryshfet prej 40 euro për ta kaluar pikë kalimin kufitar në Vërmicë.

Sipas njoftimit i dyshuari me veti e ka pasur edhe motrën e tij, e cila e ka të ndaluar hyrjen në Kosovë.

“-I pandehuri B.H., me datë 25 mars, në orët e mbrëmjes, në pikë kalimin kufitar në Vërmicë, në mënyrë të drejtpërdrejtë i ofron ose i jep ndonjë dhuratë të paarsyeshme apo përfitim tjetër personit zyrtar, në mënyrë që ky i fundit të mos veprojë në pajtim me detyrën e tij zyrtare, ashtu që derisa ishte duke u futur nga Republika e Shqipërisë për në Republikën e Kosovës duke drejtuar automjetin e tij, si pasagjere me vete në veturë ishte edhe motra e të pandehurit, ashtu që me t’u afruar te sporteli i kontrollit policor, pasi ia dorëzon dokumentet zyrtarit policor, i pandehuri B.H., në librezën e qarkullimit të automjetit në fjalë i kishte futur dy kartëmonedha prej 20 € (njëzet eurosh) kur zyrtari policor e pyet se ‘’Përse i ke futur këto para në dokumentin tuaj’’, i pandehuri i drejtohet me fjalët ‘’këto të holla i kam lënë për ju, për të pirë kafe me qëllim që t’ia mundësoni motrës sime hyrjen në Kosovë’’ – e cila pas verifikimit në data bazën policore është vërtetuar se motra e të pandehurit ende ka ndalesë hyrjen në territorin e Republikës së Kosovës”, thuhet në njoftim.