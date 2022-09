Një tym i errët u ngrit mbi Paris të dielën nga flakët e një magazine në një treg masiv prodhimesh që furnizon kryeqytetin francez dhe rajonin përreth me pjesën më të madhe të ushqimit të tij të freskët – si më i madhi i këtij lloji në botë.

Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, zjarrfikësit u kërkuan njerëzve të qëndrojnë larg zonës në periferitë jugore të Parisit, pasi 100 oficerë dhe 30 makina zjarrfikëse luftuan me flakët në tregun ndërkombëtar Rungis.

Kapiteni Marc Le Moine, një zëdhënës i shërbimit zjarrfikës të Parisit, tha se për fat të mirë, askush nuk u lëndua.

Zjarri u vu nën kontroll dhe nuk kishte rrezik të përhapej nga magazina me madhësi të fushës së futbollit, që mbulonte një sipërfaqe prej 7,000 metrash katrorë, tha ai.

Shkaku i zjarrit nuk dihet por do të hetohet, ka shtuar ai.

Tregu i gjerë i shitjeve me shumicë është një qytet i vërtetë më vete, me më shumë se 12,000 njerëz që punojnë atje dhe magazina të mbushura me fruta dhe perime, ushqim deti, mish, produkte qumështi dhe lule nga e gjithë Franca dhe e gjithë bota. /Telegrafi/