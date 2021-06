Përfundon debati për situatën ekonomike, votimi i rezolutës së PDK-së shtyhet për seancë tjetër

Ka përfunduar seanca ku u debatuar në lidhje me situatën ekonomike si pasojë e pandemisë COVID-19, e cila ishte ftuar nga Partia Demokratike e Kosovës.

Në mungesë të kuorumit deputeti i PDK-së, Bedri Hamza kërkoi që rezoluta e propozuar të shtyrë për votim në ndonjë seancë tjetër, përcjell Telegrafi.

Hamza gjatë debatit parlamentar në lidhje situatën ekonomike si pasojë e pandemisë COVID-19 ka thënë se Qeveria nuk e ka marr seriozisht çështjen e rimëkëmbjes.

Sipas tij, pa vaksinim të popullatës nuk do të ketë rimëkëmbje ekonomike në vend.

“Pa vaksinim të popullatës nuk do të ketë rimëkëmbje ekonomike. Kemi një numër të madh të bizneseve që janë mbyllur dhe shumë punëtorë janë larguar nga vendet e punës. Borxh publik është rrit dhe shpenzimet kapitale janë ulur. Në planin qeveritar nuk është paraparë asnjë masë se si do të bëhet rimëkëmbja ekonomike. Shfrytëzojeni këtë seancë t’iu tregoni qytetarëve se a do t’i rrisin tatimet. Nëse nuk keni plan, atëherë zbatojeni Ligjin për Rimëkëmbjen Ekonomike. Nëse filloni me këto masa, do të ishte një ndihmesë për qytetarët dhe bizneset. Siç e dini ky Ligj ka afat edhe gjashtë muaj”, tha Hamza.

Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami ka thënë se rimëkëmbja ekonomike pas pandemisë po ndodh shumë më shpejtë se që është parashikuar.

Ish-ministrja e Financave shtoi se ish-Qeveria Hoti ka ndarë mbi 285 milionë euro për qytetarët, bizneset e institucionet.

“Vetëm gjatë viti 2020 janë dhënë 285 milionë euro drejtpërdrejtë, dhe gjithsej për gjashtë muaj jajë vu në mbështetje qytetarëve 285 milionë euro por ato kanë qenë kapacitetet tona. Kemi dyfishuar subvencionet në bujqësi, kemi ndihmuar bizneset e grave. Qeveria Kurti ka marr mandatin me 22 mars dhe si mund ju të krenoheni me progresin ekonomike”, tha Bajrami.

Ndërsa, deputeti i Aleance?s pe?r Ardhme?rine? e Kosovës (AAK), Pal Lekaj tha se nuk po shohin ndonje? ide pe?r financim ekonomik pe?r te? ndihmuar qofte? bizneset.

“Prandaj e?shte? koha dhe momenti juaj, realizoni ate? qe? premtuat. E nderuara Qeveri Kurti, qytetare?t nuk harrojne? qe? Vetëvendosja ishte ajo qe? bllokoi me muaj te? te?re? projektligjin pe?r rime?ke?mbje ekonomike, ku sipas jush ishte nje? projektligj i pa logjikshe?m dhe i rrezikshe?m, e sic? e dimë mungesa e ke?tij ligji hendikepoi shume? veprimtari, biznese e qytetare? te? Kosove?s dhe se nje? pjese? te? madhe te? fajit ne? ke?te? proces te? humbjeve te? me?dha ekonomike keni gisht ju si parti madje me? shume? se te? gjithe?”, tha Lekaj.

Në fund, ministri i Financave, Punëve dhe Transfereve, Hekuran Murati gjatë debatit parlamentar në lidhje situatën ekonomike si pasojë e pandemisë COVID-19 ka thënë se, sivjet performanca e ekonomisë do të jetë më e mira në dy dekadat e fundit.

“Arsyeja e rënies ekonomike ka pasur me pasigurinë dhe çfarëdo likuiditeti shtesë nuk ka mundur ta rris ekonominë, sepse qytetarët kanë pasur pasiguri. Rruga e vetme për të dal nga kjo gjendje, ka qenë marrja nën kontroll të rritjes së rasteve. Ardhja e mërgatës dhe rritja e shpenzimeve gjatë akullimit të të ardhurave, presim që këtë vit ta kemi performancën më të mirë ekonomike në këto dy dekadat e fundit. Duhet të bëjmë thirrje për konsumim të prodhimit vendor dhe formatizim të ekonomisë”, përfundon ai. /Telegrafi/