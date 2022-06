Prizren, 18 vjeçari recidivist vjedh 300 euro në xhami (VIDEO)

Me të parat hyri dhe vëzhgoi situatën brenda, me rrobat e dyta u sigurua ta largoj nga vendi arkën e sadakasë, derisa me të tretat e arriti qëllimin duke marr me vete kutin me para, njofton Klankosova.tv.

Menjëherë pas namazit të drekës, na ka prite deri kemi dal, ka zbrit poshtë me të hyrë në xhami e ka largu kamerën anash mirëpo nuk ka pas njohuri që kemi pas edhe kamera tjera”, ka thënë Osman Bekteshi, Imam i xhamisë “Sinan Katib”

Kjo ngjarje i mërziti fort edhe xhematlinjët.

Jena të shqetësuam se jo veç që po vjedhin monedha po, po kryhen edhe krime të ndryshme”, ka thënë një qytetarë.

Me mjetet e vjedhura ishte e planifikuar të kryheshin pagesat e faturave të rrymës si dhe shërbime të tjera për xhaminë.

Ndërkohë i dyshuar u arrestua shpejt, pasi nuk ishte i panjohur për forcat e rendit për shkak se njihet edhe për vepra të tjera të ngjashme.