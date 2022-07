Prizren: Një muaj paraburgim ndaj dy të dyshuarve se përgatiten shitjen e 27 pronave me dokumente të falsifikuara

Gjykata Themelore në Prizren ka caktuar masën e paraburgimit ndaj dy të pandehurve S.M dhe H.I për falsifikim të dokumentit për shitblerjen e 27 pronave.

Të pandehurit S.M dhe H.I, dyshohen se kanë kryer veprën penale të falsifikimit të dokumentit , raporton “Betimi për Drejtësi”.

Sipas vendimit të gjykatës, të pandehurve S.M dhe H.I, paraburgimi u caktohet në kohëzgjatje prej një muaji, dhe atë duke filluar për secilin veç e veç, prej 12 korrik deri më 12 gusht 2022.

Një vendim i tillë për caktimin e masës së paraburgimit është marrë nga gjykatësi i procedurës paraprake, Fatmir Krasniqi.

Sipas gjykatës “duke pasur parasysh se të pandehurit me qëndrimin e tyre në liri mund të fshihen apo të ipen në arrati me qëllim të shmangies nga përgjegjësia penale, aq më tepër S.M, është shtetase e Republikës Serbe, ndërsa i pandehuri H.I edhe pse është shtetas i Republikës së Kosovës nga provat të cilat iu janë bashkangjitur Kallëzimit Penal rezulton se i dyshuari H.I posedon edhe pasaportën dhe shtetësinë Serbe, dhe frika nga pasoja e dënimit që mund të godet në të ardhmen të pandehurit, të njëjtit mund të arratisen nga Kosova dhe të jenë të pakapshëm për oganet e ndjekjes”.

Gjithashtu, sipas vendimit të gjykatës të njëjtit mund të ndikojnë në asgjësimin, fshehjen apo falsifikimin e provave materiale ose rrethana tjera të posaçme do të ndikojnë në rrjedhën e procedures penale duke ndikuar në të dëmtuarit dhe dëshmitarët eventual.

Ndaj vendimit për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurve, palët mund të paraqesin ankesë në Gjykatën e Apelit brenda afatit prej 24 orësh nga koha e dorëzimit të këtij vendimi.

Ndryshe, Prokuroria Themelore në Prizren, më 13 korrik 2022, ka bërë kërkesë për caktimin e masës së parabugrimit ndaj të pandehurit S.M dhe H.I, ku sipas kësaj kërkese të pandehurit në bashkëpunim kanë ndryshuar fotografinë e letërnjoftimit të personit S.N duke vendosur fotografinë e një personi të moshuar i ashtuquajtur Toza, ku me nënshkrimin e të njëjtit kanë nënshkruar autorizimin e përgjithshëm OPR.Br.5652/2022 më 14 qershor 2022, për shitblerjen e 27 pronave në sipërfaqe prej 8 Hektarë e 71.83 ari, në zyrën noteriale në Prizren.