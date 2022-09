Prizrenasja që ishte shpallur e zhdukur bashkëjeton me një person në Gjakovë

Është gjetur një femër, e cila më 22 shator 2022, në Stacionin Policor Prizren, nga familjarët e saj është raportuar e zhdukur.

Policia ka njoftuar se 22-vjeçarja A. R., nga Prizreni, ishte larguar nga shtëpia e saj më 20.09.2022 pa asnjë paralajmërim dhe nuk dihej vendndodhja e saj.

Ajo është gjetur të mërkurën rreth orës 16:00, ndërsa ka deklaruar se ishte larguar me vetëdëshirë për të bashkëjetuar me një person.

“Policia e Kosovës, respektivisht Sektori Rajonal i Hetimeve në Prizren, menjëherë pas raportimit të rastit kanë ndërmarrë e veprimeve e duhura hetimore.

Pas një pune intensive disaditore në terren, në mbledhjen e informatave nga dëshmitarët e mundshëm, më 28 shtator, rreth orës 16:00, është arritur të lokalizohet vendndodhja e viktimës së rastit”.

Në bashkëpunim me njësitë e Sektorit Rajonal të Hetimeve – Gjakovë, viktima e rastit është shoqëruar në Sektorin Rajonal të Hetimeve në Prizren, ku është bërë intervistimi i saj në prezencë të zyrtarit të Qendrës për Punë Sociale. Pas intervistimit të bërë, viktima e rastit A. R. ka pohuar se është larguar nga shtëpia me vetëdëshirë, për të bashkëjetuar me një person, ka njoftuar Policia.