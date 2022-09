Producentja e Bondit kujton takimin me Amy Winehouse

Producentja e filmave “James Bond”, Barbara Broccoli, ka folur për takimin shumë pikëllues që kishte pasur me këngëtaren e ndjerë Amy Winehouse për ta regjistruar këngën tematike të njërit prej filmave.

Një dokumentar i ri, “The Sound Of 007” e shtjellon muzikën e franshizës së filmave Bond, e në të cilën Broccoli kujton një takim me Winehousen për ta shkruar këngën tematike të filmit të 2008-ës, “Quantum Of Solace”.

“Ishte një takim shumë i rëndë, Winehouse nuk ishte në gjendjen e sam më të mirë dhe zemra ime vërtet ndiente për të,” thotë Broccoli në dokumentar, sipas Entertianment Weekly.

“Ajo ishte shumë e brishtë emocionalisht, dhe, ju mund ta kuptoni se si mund të krijonte material aq të fuqishëm, sepse kishte thellësi të madhe të ndjenjës dhe ishte shumë, shumë tragjike.”