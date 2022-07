Temperaturat sot shkojnë deri në 33 gradë Celsius

Në Kosovë gjatë ditës së diel do të mbajë mot i nxehtë dhe me vapë gjatë pjesës më të madhe të ditës.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, pasdite do të ketë vranësira japin mundësi për riga shiu në formë stuhie, transmeton Klankosova.tv

Temperaturat minimale do të sillen rreth 15 e 18 gradë Celsius derisa ato maksimalet nga 30 deri në 33 gradë Celsius.

“Mot kryesisht me diell dhe vapë do të mbajë gjatë pjesës më të madhe të ditës së dielë. Pasdite do të ketë vranësira të pakta, por me mundesi të zhvillimit të tyre dhe riga të izoluara shiu në formë stuhie, Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 15-18 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmejt 30-33 gradë Celsius. Indeksi UV do të jetë i lartë. Do të fryjë erë e lehtë dhe lokalisht e fortë nga drejtimi i veriperendimit”.